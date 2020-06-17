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Barcelona liderliğini korudu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 29. haftasında lider Barcelona sahasında lig sonuncusu Leganes'i 2-0 yendi.
Barcelona liderliğini korudu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında lider Barcelona sahasında lig sonuncusu Leganes'i 2-0 yendi.

Barcelona, karşılaşmanın 42. dakikasında genç yıldızı Ansu Fati'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

69. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle farkı artıran Katalan takımı, alışılmış futbolunun gerisinde bir performansla oynasa da sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Leganes'in Meksikalı teknik direktörü Javier Aguirre, uzatmaların oynandığı 95. dakikada hakeme itirazdan kırmızı kart gördü.

Liderliğini korumayı garantileyen Barcelona puanını 64'e çıkardı.

Leganes ise 23 puanla son sırada kaldı.

Ligde, ikinci sırada olan Real Madrid (59), 18 Haziran'da sahasında Valencia'ya karşı oynayacak.

La Liga'da yeni tip koronavirüsden (Kovid-19) dolayı yaklaşık 3 ay duran maçlar, salgına karşı alınan önlemlerle ve seyircisiz olarak 11 Haziran'da başlamıştı.

Messi'den kariyerindeki 699. gol
Öte yandan La Liga'da 21. golü atan ve gol krallığı yarışında en yakın rakibi Karim Benzema'nın 7 gol önünde olan Messi, profesyonel kariyerinde 699. kez rakip ağları havalandırdı.

Messi, Barcelona'da 629, Arjantin Milli Takımı'nda 70 gole imza attı.

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