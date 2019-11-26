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Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

2017-2018 sezonunun devre arasında kiralık olarak Barcelona’dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'a, Barcelona'daki eski ev sahibinin dava açacağı öğrenildi.
Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

İspanyol basınında yer alan habere göre Arda’nın Barcelona’daki ev sahibi, oyuncunun kendisine borcu olduğunu iddia etti.

"KİRASINI ÖDEMEDİ, EVE ZARAR VERDİ"

Arda Turan’ın Barcelona’daki ev sahibi, yıldız futbolcunun birkaç aylık kirasını ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti. Mundo Deportivo’dan Joan Poqui’nin haberine göre; Arda Turan, eski ev sahibine olan 400 bin Euro’luk borcunu ödemedi. Turan’ın borcunun 100 bin Euro’sunun kira borcu, kalan 300 bin Euro’sunun ise eve zarar verdiği için olduğu belirtildi.

"BÖYLE GİDERSE DAVA AÇACAĞIM"

Ev sahibi, Arda Turan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirterek, mahkeme yoluna başvurmak zorunda kalacağını söyledi.

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