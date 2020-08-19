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Barcelona'nın yeni teknik direktörü açıklandı

Barcelona, Ronald Koeman'ı takımın başına getirdiğini resmen açıkladı
Barcelona'nın yeni teknik direktörü açıklandı

Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik hezimetin ardından Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona'da yeni teknik direktör açıklandı.

Katalan ekibi, efsane kaptanlardan Ronald Koeman ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.  

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