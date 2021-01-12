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Barınakta kış bakımı

Mamak Belediyesi’nin Kutludüğün Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi soğuk kış günlerine hazırlanıyor.
Barınakta kış bakımı

250 hayvan kapasiteli barınakta kış öncesinde geniş kapsamlı bir tadilat çalışması gerçekleştirildi. Tamamen boyanan barınakta, zemin ve çatının da tadilatı gerçekleştirilerek zorlu kış şartlarına hazırlandı. Kafeslere brandalar giydirildi. Ve yine barınakta hayvanlar için 4 adet soba kuruldu. Barınakta gerçekleştirilen kış bakım çalışmalarını yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin, “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen belediyemiz şefkat elini tüm canlılara uzatıyor. Mamak sınırları içerisinde sahipsiz dolaşan sokak hayvanlarını rehabilitasyon merkezimize getirilerek gerekli bütün tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

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Barınağımızda yapılan bütün iş ve işlemler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre yapılıyor.  Biz bir ilçe belediyesi olarak gerek barınaklarımızda, gerekse sokaklarda hayvanları korumaya ve hayatta tutmaya yönelik elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızı da konuya duyarlı olmaya ve özellikle kış aylarında sokak hayvanlarına yiyecek bırakmaya davet ediyoruz” dedi.

Sokak Hayvanları Mamak Belediyesi’ne emanet
Yıllık yaklaşık bin hayvanın kısırlaştırıldığı ve 3 bin civarında sahipsiz hayvanın tedavi edildiği barınakta bütün işlemler uzman veteriner hekimler tarafından gerçekleştiriliyor. Belediye, cadde ve sokaklarda bulunan, sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hastalıklı sokak hayvanları için tam teşekküllü olarak hizmet veren hayvan barınağnı soğuk kış günlerine hazırladı. Mevsimin zorlu şartlarına hazırlanan hayvan barınağında öksüz misafirlerin konakladığı her yer tek tek elden geçirildi.

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