"Barınamıyoruz" eylemlerine cevap: Gençlerin ilimizle irtibatı ve yurt başvurusu yok

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'de düzenlenen barınma eylemlerine katılan kişilerin yurt başvurusunda bulunmadığını ve bazı kişilerin il dışından geldiğini açıkladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, il sınırları içerisinde yapılan "barınamıyoruz" eylemlerine katılan kişilerin bir kısmının il dışından geldiğini ve eyleme katılan gençlerin yurt başvurusu yapmadığının tespit edildiğini duyurdu.

Yavuz sosyal medya hesabından durumu şu sözlerle açıkladı:

"Değerli Kocaelili Kardeşlerim, İlimizde yurt kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile eylem yapan gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve İlimizle irtibatının olmadığı ayrıca eyleme katılan gençlerin hiç birinin yurt talebi olmadığı tespit edilmiştir. Saygılar."