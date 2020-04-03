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Barış Fırtınası operasyonu devam ediyor: 3 adet SU-22 savaş uçağı imha edildi

BM nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında, Hafter milislerine ait 3 SU-22 savaş uçağı ile çok sayıda araç, ağır silahların yanı sıra tesislerin imha edildiği öğrenildi.
Barış Fırtınası operasyonu devam ediyor: 3 adet SU-22 savaş uçağı imha edildi

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında, Hafter milislerine ait 3 savaş uçağı ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç ve ağır silahın imha edildiği belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin saldırıları sonucu ülkede sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak başkentin batısındaki Kirkariş bölgesi ile güneydeki bir mahalledeki yerleşim yerlerine yönelik roketli saldırıda 1 kişi ölmüş, biri çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Sivil halk ile altyapı tesislerine yönelik artan saldırılar üzerine BM nezdinde tanınan UMH tarafından 25 Mart'ta operasyon başlatılmıştı.

Başkanlık Konseyi Başkanı ve UMH Başbakanı Fayiz es Serrac, "Barış Fırtınası" adı verilen operasyonla "saldırgan teröristlere gereken cevabın sert şekilde verileceğini" ifade etmişti.

Söz konusu operasyon kapsamında Hafter milislerine ait 3 Su-22 savaş uçağı ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç, ağır silahların yanı sıra milislere ait tesislerin imha edildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri birlikler, milislere mühimmat taşıyan 3 kamyonu da vurdu. Söz konusu kamyonlarda son iki aydır başkent Trablus'un güneyine düzenlenen saldırılarda kullanılan Grad füzelerinin yanı sıra otomatik silah ve mermilerin de bulunduğu, kamyonlardaki tüm mühimmatların kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

"Barış Fırtınası" operasyonu sonrası Hafter milislerinin tamamına yakını Trablus’un güneyindeki mevzilerini terk etmek zorunda kaldı.

Öte yandan birkaç gün önce BAE'nin Suveyhan Askeri Hava Üssü'nden kalkan iki askeri kargo uçağı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerince kontrol edilen El-Merc şehrinin güneyindeki BAE'ye ait El-Hadim Askeri Üssü'ne inmişti.

12 Ocak ile 25 Şubat tarihleri arasında BAE'den Libya'nın doğusundaki Hafter güçlerine 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100 kargo uçuşu düzenlendiği belirlenmişti.

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