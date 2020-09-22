Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, "Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişiminin önlendiğini ve 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman komandoların, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyelilerin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.