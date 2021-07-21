  • BIST 1.351,590
  • Altın 497,06
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 32 °C
»

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere, kara ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği belirtildi.

Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçiğin, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bingöllü gençler Murat Nehri'nin sularında gelecekleri için kürek çekiyor21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:23
  • Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yangın çıktı21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:15
  • Hatay'da orman yangını21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:10
  • Kurbanlık koyuna 3.5 saat bir adım bile attıramadılar21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:07
  • Rize'ye sel uyarısı21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:03
  • Erdoğan Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:01
  • Terim: Dikkat etmemiz gereken bir takım, umarım avantajlı bir neticeyle ayrılırız21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:53
  • TESK Genel Başkanı Palandöken çağrı: ÖTV indirimi yapılmalı21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:44
  • Honda'da çip krizi üretimi durdurdu21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:42
  • Türk F-16'ları Baltık Denizi'nde ilk görevini icra etti!21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti