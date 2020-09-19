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Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 
 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. 

Açıklamada, "Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

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