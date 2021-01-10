  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Barış Pınarı bölgesinde çocuklara mayın ve EYP'lere karşı korunma için eğitim veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitim verildiğini bildirdi.
Barış Pınarı bölgesinde çocuklara mayın ve EYP'lere karşı korunma için eğitim veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitim verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitimler veriyoruz. METİ timlerimiz, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep'te, ATM'de işlem yapan vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı10 Ocak 2021 Pazar 11:52
  • Adana'da yurttan kaçan 14 yaşındaki Y.Y. arkadaşı ile yürüyüş yaparken bulundu10 Ocak 2021 Pazar 11:51
  • Kaçırıp dövdükleri yarı çıplak kişiyi, otomobile bağlayıp sürüklemek istemişler10 Ocak 2021 Pazar 11:41
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'ye iki devletli çözüm için kararlılık mesajı verecek10 Ocak 2021 Pazar 11:31
  • İzmir'deki depremin ardından DASK'tan 224 milyon TL'lik ödeme10 Ocak 2021 Pazar 11:29
  • Bulaşıcı hastalıkların kamu binalarındaki yayılımının önlenmesi için rehber hazırlandı10 Ocak 2021 Pazar 11:29
  • Ailesi 10 gündür kayıp Elif'i arıyor10 Ocak 2021 Pazar 11:01
  • Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor10 Ocak 2021 Pazar 11:00
  • Türkiye’de 2020 yılında 365 bin 5 kazada 2 bin 197 kişi hayatını kaybetti10 Ocak 2021 Pazar 10:18
  • Şehit Uzman Çavuş Çelik, memleketine uğurlandı10 Ocak 2021 Pazar 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti