Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Operasyonların kesintisiz süreceği kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Operasyonların kesintisiz süreceği kaydedildi.
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