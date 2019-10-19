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Barış Pınarı gazisi duygulandırdı

Barış Pınarı Harekatı’nda, koluna şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniye yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Emin Kaygusuz (22), iyileştikten sonra silah arkadaşlarının yanına gideceğini söyledi.
Barış Pınarı gazisi duygulandırdı

İstanbul’daki 23’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Emin Kaygusuz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde, terör örgütlerine yönelik 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na katıldı. 15 Ekim günü teröristlerin havan saldırısında sağ koluna şarapnel parçaları isabet eden Kaygusuz, yaralandı. Kaldırıldığı askeri hastanedeki tedavisinin ardından da Kaygusuz, Erzurum’un Oltu ilçesindeki ailesinin yanına gönderildi.

Anne Zennure Kaygusuz’un eliyle beslediği gazi Ahmet Emin Kaygusuz, “Teröristlerin havan saldırısı sonucu sağ koluma isabet eden şarapnel parçaları sebebiyle yaralandım. Büyük parça kolumun bir tarafından girip çıkarken, içeride küçük parçalar kaldı. Tamamen iyileştikten sonra arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum" dedi.

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen baba Ziyattin Kaygusuz, "Seve seve göreve gönderdik. Gerekirse ben de vatan için cepheye giderim. Oğlumun da bir an evvel iyileşip, görevine dönmesini istiyorum" diye konuştu. Gazi oğluna gözü gibi bakan anne Zennure Kaygusuz ise şunları söyledi:

"Oğlum Suriye’de yaralandı, gazi oldu. Çok şükür rabbime sağ salim geldi. Tedavi süreci bitsin görevine geriye gitsin. Allah bütün Mehmetçiklerimizi korusun, hiçbir askerimizin burnu kanamasın. Çok şükür ki çocuğum var ve vatana hizmet ediyor. Oğlumla gurur duyuyorum."

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