Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan 'Boralar' yurda döndü

Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (Boralar) ekipleri, Suriye'deki görevlerini tamamlayarak Tokat'a geldi.
24 Haziran 2020 Çarşamba 11:19
Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (Boralar) ekipleri, Suriye'deki görevlerini tamamlayarak Tokat'a geldi.
Ekim 2019'da Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde giden Boralar, 9 ay süren görevlerini tamamladı.
Komandolar, askeri uçakla Tokat Havalimanı'na indi. Burada sağlık görevlilerince askerlerin ateşi ölçüldü.
Askerleri İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay karşıladı.
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