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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan 'Boralar' yurda döndü

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan 'Boralar' yurda döndü
Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (Boralar) ekipleri, Suriye'deki görevlerini tamamlayarak Tokat'a geldi.

Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (Boralar) ekipleri, Suriye'deki görevlerini tamamlayarak Tokat'a geldi.

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Ekim 2019'da Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde giden Boralar, 9 ay süren görevlerini tamamladı.

Komandolar, askeri uçakla Tokat Havalimanı'na indi. Burada sağlık görevlilerince askerlerin ateşi ölçüldü.

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Askerleri İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay karşıladı.

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