Barış Pınarı Harekatı bölgesine 3 tır insani yardım

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine 3 tır insani yardım gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu koordinasyonunda Aziz Mahmut Hüdayi Vakfınca temin edilen un, şeker, yağ gibi temel gıda maddelerinden oluşan yardımları taşıyan 3 tır, Barış Pınarı Harekatı bölgesine ulaştırıldı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu gönüllüleri ve AFAD ekiplerinin desteğiyle yardımlar, Tel Abyad ve Rasulayn'da ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim edildi.

Platform Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde binlerce insanın yardıma muhtaç durumda olduğunu söyledi.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle farklı illerde yardım çalışması yapamadıklarına değinen Gerem, bazı büyük sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla yine mazlumun sofrasına ulaşma imkanı bulduklarını ifade etti.

Platforma daimi destekte bulunan Aziz Mahmut Hüdayi Vakfına teşekkür eden Gerem, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının son günlerinde kendi ülkelerinde mağdur duruma düşmüş kardeşlerimizin iftar sofralarını şenlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın başından bu yana özellikle Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı platformumuza ciddi destek sunup, Rasulayn ve Tel Abyad halkı için 3 tır yardım gönderdi. Yardımları pey der pey ihtiyaca göre harekat bölgesine ulaştırıyoruz. Özellikle ramazan dolayısıyla bu ara dağıtımlara yoğunlaştık. Bizi bu ramazan da ve her zaman yalnız bırakmayan Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımıza teşekkür ediyoruz."