Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5. gününde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.
Suluk beldesi teröristlerden kurtarıldı
Harekat kapsamında Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
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