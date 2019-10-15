  • BIST 95.161
  • Altın 280,169
  • Dolar 5,8869
  • Euro 6,4922
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 26 °C
»

Barış Pınarı Harekatı'nda 611 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk haftasında Suriye'nin kuzeyinde 2 ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy terörden arındırıldı.
Barış Pınarı Harekatı'nda 611 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 7 gününde iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy terörden arındırılırken, 611 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kaldı.

9 Ekim Perşembe günü 16.00'da başlatılan harekatta şimdiye kadar Tel Abyad ve Rasulayn olmak üzere iki ilçe merkezi, bir belde (Tel Abyad'ın Suluk beldesi) ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı.

Tel Abyad ve Rasulayn kırsallarında operasyonlar sürerken, ilçe merkezleriyle M-4 kara yolu arasında kalan köylerin kurtarılması da hedefleniyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, teröristlerden kurtarılan yerlerde arama tarama faaliyetlerine devam ediyor, tahkimat yapıyor. Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve silah da ele geçiriliyor. 

Harekatta, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611'e ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından 3 asker şehit oldu, 44 asker yaralandı. SMO'dan 27 asker şehit olurken, 123 unsur yaralandı.

Harekatta, bugüne kadar YPG/PKK teröristler tarafından gerçekleşen saldırılarda, Türkiye'de 18 sivil şehit olurken, 150 sivil ise yaralandı.

Harekat'ın güvenli şekilde devam etmesine özen gösteriliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat, sivillerin, tarihi, kültürel ve dini yapıların, altyapı tesislerinin zarar görmemesi için azami dikkat gösterilerek sürüyor.

Uzun süredir harekata karşı tüneller kazarak, sivilleri zorla silah altına alarak önlem alan ve son günlerde sivil görünüme bürünerek sivillere ait evlere gizlenen teröristlere karşı, harekatın güvenli şekilde devam etmesine özen gösteriliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'ı Ocak 2013'te, Akçakale'nin karşısına denk düşen Tel Abyad'ı ise Haziran 2015'te işgal etmişti.

Sınırdaki bu yerleşimlerden Türkiye'nin sınır güvenliğine tehdit oluşturan örgüt, buralarda yaşayan Arap ve Türkmen halkı tehcir etmiş, özel mülklerine el koymuş ve safına katılmaya zorlamıştı.

Hristiyan nüfusu da aynı uygulamaya tabi tutan terör örgütü, vergi adı altında haraç toplamış, okul müfredatlarına müdahale etmiş, uymayan okulları ise kapatmıştı.

YPG/PKK, her iki ilçede de kendisine muhalif Kürtleri bastırmış, siyasi partilerine mühür vurmuştu.

- Türkiye sınırından 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı

- Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611'e ulaşırken, TSK'den 3, SMO'dan 27 asker teröristlerle girilen çatışmalarda şehit oldu

- Harekatta, bugüne kadar YPG/PKK teröristler tarafından gerçekleşen saldırılarda, Türkiye'de 18 sivil şehit olurken, 150 sivil ise yaralandı

- Operasyon, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor

- SMO güçleri, kurtarılan alanda güvenlik tedbirleri alıyor, tahkimat yapıyor

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek15 Ekim 2019 Salı 14:17
  • YPG/PKK'dan sivillere havan ve roketatarlı saldırılar: 2 şehit, 12 yaralı15 Ekim 2019 Salı 13:08
  • Bild'den gol sevincimiz için skandal ifade15 Ekim 2019 Salı 12:03
  • HDP önünde eylem 43. gününde15 Ekim 2019 Salı 11:53
  • Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü15 Ekim 2019 Salı 11:36
  • Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu15 Ekim 2019 Salı 10:01
  • Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 68'e yükseldi15 Ekim 2019 Salı 09:54
  • 15 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi15 Ekim 2019 Salı 09:36
  • 6 bin askerle Münbiç'e15 Ekim 2019 Salı 09:27
  • ABD televizyonu, harekata ilişkin sahte bombalama görüntüsü için 'pişman'15 Ekim 2019 Salı 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti