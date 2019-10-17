  • BIST 94.204
  • Altın 281,607
  • Dolar 5,8830
  • Euro 6,5176
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu güne girildi.
Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu güne girildi. Şu ana kadar 673 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında TSK ve SMO birliklerinin ilerleyişi sürüyor.

Türkiye, ABD ile yapılan girişimlere rağmen komşusu Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG unsurlarının silah bırakıp bölgeyi terk etmemesi üzerine 9 Ekim günü saat 16.00’da Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Terör hedeflerinin uçaklarla bombalanması, sınır hattında konuşlandırılan obüslerle de ateş altına alınmasıyla başlayan harekatta TSK ve SMO askerleri de sınırı geçerek karadan Suriye’ye giriş yaptı. Tel Abyad ve Resulayn kırsalında başlayan harekatta birlikler kısa sürede birçok yerleşim alanında kontrolü sağladı. Resulayn ve Tel Abyad’da da birlikler kısa sürede kontrolü sağlayarak bu kentleri teröristlerden arındırdı.

673 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

9’uncu gününe giren Barış Pınarı Harekatı’nda şu ana kadar 673 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda teröristin silahlarını bırakarak kaçtığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde halen gizlenen teröristler ise meskun mahal operasyonları kapsamında güvenlik güçlerince tek tek bulunarak etkisiz hale getiriliyor. Zaman zaman TSK ve SMO birliklerine ya da Türkiye’ye yönelik saldırı düzenlemeye kalkışan teröristler ise insansız hava araçları ve diğer istihbarat kaynakları ile tespit edilmesinin ardından sınır birliklerinden yapılan obüs atışları ile vuruluyor.

AKÇAKALE SINIRINDA SESSİZLİK

Tel Abyad’ın teröristlerden temizlenmesinin ardından sınır komşusu Akçakale’de ise sessizlik hakim. Roket ve havan atışlarının son bulmasının ardından Akçakale’de vatandaşlar, eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşarken, harekatın başarıyla tamamlanması dileğini dile getirdi.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Harekat kapsamında asker ve askeri araç sevkiyatı da sürüyor. TSK ve SMO askerleri Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar sınır hattından geçerek Suriye’deki birliklere katılıp, harekata destek veriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı: 8 kişi yaralandı17 Ekim 2019 Perşembe 09:24
  • Barış Pınarı Harekatı’nda 673 terörist etkisiz hale getirildi17 Ekim 2019 Perşembe 09:22
  • Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü17 Ekim 2019 Perşembe 09:21
  • Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı17 Ekim 2019 Perşembe 09:21
  • Sokak ortasında pompalı dehşet! Vurdu ve böyle kaçtı17 Ekim 2019 Perşembe 09:21
  • Türkiye ve dünya gündemi 17 Ekim 201917 Ekim 2019 Perşembe 09:15
  • Baraj Doluluk Oranı 17 Ekim 2019 Ankara - ASKİ17 Ekim 2019 Perşembe 08:28
  • Elektrik Kesintisi 17 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ17 Ekim 2019 Perşembe 08:27
  • Su Kesintisi 17 Ekim 2019 Ankara - ASKİ17 Ekim 2019 Perşembe 08:26
  • Trump'tan ilginç PKK çıkışı17 Ekim 2019 Perşembe 07:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti