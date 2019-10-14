Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının toplam 550 olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu."

Bu arada, Tel Abyad ilçe merkezindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.