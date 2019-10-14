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Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının toplam 550 olduğunu bildirdi.
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu." 

Bu arada, Tel Abyad ilçe merkezindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi. 

 

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