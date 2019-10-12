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Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
12 Ekim 2019 Cumartesi 10:01
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.