  • BIST 105.380
  • Altın 270,975
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİT ERİN ACI HABERİ MEMLEKETİNE ULAŞTI

GATA'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) acı haberi, ailesinin yaşadığı Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'ne ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, Resulayn'da, 11 Ekim'de teröristlerce açılan ateş sonucu yaralandı.  İlk tedavisini ardından Ankara GATA'ya sevk edilen Hereklioğlu, burada yoğun bakıma alındı. Ancak dün akşam yapılan tüm müdahalere rağmen hayatını kaybederek, şehit oldu.

Şehit askerin cenanezi defnedilmek üzere memleteki Adana'nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Şehit Bekir Can Hereklioğlu, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 11 Ekim'de teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanıp, dün hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayımlanan mesajında Bakan Akar, "Silah arkadaşımız, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde, teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere ramğen kurtarılamayarak, 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Mill Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 HDP'li belediyeye yeni görevlendirme16 Kasım 2019 Cumartesi 09:09
  • PKK'ya ağır darbe16 Kasım 2019 Cumartesi 09:08
  • Karaköy'deki tepki çeken saldırıyla ilgili flaş gelişme16 Kasım 2019 Cumartesi 09:07
  • Amsterdamlı ezanla tanıştı15 Kasım 2019 Cuma 19:49
  • İşsizlik rakamları açıklandı15 Kasım 2019 Cuma 19:48
  • Yüzlerce araç burada toplandı! Artık yer bulunamıyor15 Kasım 2019 Cuma 19:35
  • İstanbul'da korkutan görüntü15 Kasım 2019 Cuma 19:29
  • İşte 'Dipsiz Göl'ün son hali15 Kasım 2019 Cuma 19:28
  • 'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış15 Kasım 2019 Cuma 19:26
  • MHP'nin 'siyanür' teklifi komisyonda bekliyor15 Kasım 2019 Cuma 19:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti