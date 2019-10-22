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Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 21 Ekim’de meydana gelen silah kazası sonucunda bir askerin ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.
Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde silah kazası sonucunda ağır yaralanan bir askerin hastanede şehit düştüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekât Bölgesinde 21 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” denildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadesine de yer verildi.

KARS’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu’nun şehit olduğu haberi, Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyünde oturan ailesine haber verildi. Gülistan-İlhan Selimoğlu çiftinin 5 çoğundan biri olan şehit Caner Selimoğlu’nun bekar olduğu ve babasının vefat ettiği öğrenildi.

Askeri yetkililerden acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları taziyeye geldi. Şehit Caner Selimoğlu, Şanlıurfada düzenlenecek törenin ardından memleketi Karsın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyünde toprağa verilecek.

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