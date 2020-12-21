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Barış Pınarı Harekatı'nın 'Pınar' bebeği unutulmadı

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde barışın bebeği, umudun simgesi Pınar bebek ve şehitler için 450 zeytin fidanı daha dikti.
Barış Pınarı Harekatı'nın 'Pınar' bebeği unutulmadı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde huzurun ve güvenin teminatı olarak görev yapan Türk ordusunun, bir taraftan terörle mücadeleyi sürdürdüğü, diğer taraftan da yardım faaliyetleriyle çevreyi güzelleştirme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Barış Pınarı şehitlerinin aziz hatıralarını yaşatmak için bölgede 525 fidan dikildiği bildirilen açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekatı sırasında dünyaya gelen Pınar bebeği de unutmadığı vurgulandı. 

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