  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenine katılıyor
»

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Yardımcısı Çataklı'dan İzmir'de konteyner kent için 'Az kaldı' mesajı15 Kasım 2020 Pazar 13:31
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti15 Kasım 2020 Pazar 13:09
  • Yerli 'el bombası kutusu' TSK envanterine girmeye hazır15 Kasım 2020 Pazar 13:05
  • Afyonkarahisar'da bal peteklerinden üretilen 'arı ekmeği' talep görüyor15 Kasım 2020 Pazar 13:04
  • Hububatta kasım yağışları beklentisi15 Kasım 2020 Pazar 13:04
  • 'Marmara'nın küçük Antalya'sı'nda soğan dikim mesaisi15 Kasım 2020 Pazar 13:03
  • Karacadağ'ın en son lav püskürttüğü alanın jeoparka dönüştürülmesi isteniyor15 Kasım 2020 Pazar 13:02
  • MSB: Türkiye 1974 yılındaki ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır15 Kasım 2020 Pazar 11:47
  • Safranbolu'daki restoran sıra dışı dekoruyla dikkati çekiyor15 Kasım 2020 Pazar 11:46
  • Düğün ve kongre turizminde 2021 rezervasyonları başladı15 Kasım 2020 Pazar 11:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti