  • BIST 99.028
  • Altın 281,698
  • Dolar 5,8739
  • Euro 6,4829
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Barış Pınarı'nda son bilanço

Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415 oldu.
Barış Pınarı'nda son bilanço

Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415'e ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu açıkladı.

Bakanlık'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı." ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!'12 Ekim 2019 Cumartesi 07:33
  • Eyüp Sultan Camisi'nden Mehmetçik'e dua11 Ekim 2019 Cuma 18:49
  • Barış Pınarı Harekatı'nda yerli teknoloji vurgusu11 Ekim 2019 Cuma 16:24
  • Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati11 Ekim 2019 Cuma 16:23
  • YPG/PKK'nın sivillere havanlı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti11 Ekim 2019 Cuma 16:22
  • PKK Nusaybin'de gazetecilere keskin nişancıyla saldırdı11 Ekim 2019 Cuma 14:01
  • Barış Pınarı Harekatı'na en net destek Azerbaycan'dan11 Ekim 2019 Cuma 13:55
  • Putin'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk açıklama11 Ekim 2019 Cuma 13:34
  • Nobel Barış Ödülü sahibini buldu11 Ekim 2019 Cuma 13:29
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi11 Ekim 2019 Cuma 13:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti