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Barışma vaadiyle eve götürdüğü eşini öldürüp, oğlu ile 2 yakınını yaraladı

DİYARBAKIR'da şiddet gördüğü için babasının evine giden Süryan B., barışma vaadiyle tekrar eve götüren eşi Mehmet B., tarafından öldürüldü.
Barışma vaadiyle eve götürdüğü eşini öldürüp, oğlu ile 2 yakınını yaraladı

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Hantepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre eşi Mehmet B.'den şiddet gören Süryan B. babasının Hantepe Mahallesi’ndeki evine sığındı. Mehmet B. eve giderek, bir daha şiddet uygulamayacağı sözüyle ikna ettiği eşini alarak eve döndü. Süryan B. ile Mehmet B. arasında, oğlu Azad, kız kardeşi Fatma S. ve ismi öğrenilemeyen kocasının yeğeni ile birlikte evde otururken tartışma çıktı. Silahını çıkaran Mehmet B., eşi Süryan B., oğlu Azad, kız kardeşi Fatma S. ve yeğenini yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süryan B.’nin hayatının kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Süryan B.’nin cansız bedeni, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olaydan sonra kayıplara karışan Mehmet B.’nin yakalanmasına çalışılıyor.

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