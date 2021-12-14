Barıştepe Mahallesi Yenimahalle Evi hizmete açıldı

Yenimahalle Belediyesi, Barıştepe Mahallesi Yenimahalle Evi’ni düzenlenen törenle hizmete açtı.

Geçtiğimiz günlerde Çiğdemtepe Hacı Halil Altıntaş Yenimahalle Evi’ni ilçe sakinlerinin hizmetine sunan Yenimahalle Belediyesi, 2’nci Yenimahalle Evi’nin açılışını Barıştepe Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğindeki açılışa; CHP Parti Meclis Üyeleri Hakkı Suha Okay ve Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, İyi Parti Yenimahalle İlçe Teşkilatı, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, meclis üyeleri, muhtarlar ve Barıştepe sakinleri katıldı.

Şentepe’yi “Şentepe” yapmak için 13 yıldır çalışıyoruz

Kahramankazan ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 6 mahalle sakinine rahmet okuyarak sözlerine başlayan Yaşar “Şentepe’yi Şentepe yapmak için 13 senedir var gücümüzle çalışıyoruz. Kaldırımsız, asfaltsız sokak kalmasın istiyor, vatandaşın yaşamaktan mutlu olduğu bir mahalleyi yaratmak adına aralıksız çalışıyoruz. Şentepe, diğer mahallelerde olmayan çok güzel hizmetlere kavuştu. Seçimlerde ne söz verdiysem hepsini yerine getirdim. Geçen hafta Çiğdemtepe mahallemizde yapımını tamamladığımız Yenimahalle Evini hizmete açtık. Bugün Barıştepe ve önümüzdeki günlerde de Pamuklar mahallesine kazandırdığımız Yenimahalle Evi’nin açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Şentepe’ye sosyal tesis ve pazar yeri müjdesi

Yenimahalle Evleri mahalle sakinlerinin birlik ve beraberliğine katkı sunacak diyerek sözlerini sürdüren Yaşar “Kına gecesi, asker kınası, taziye yemekleri, mevlitler, site toplantıları gibi birçok organizasyon Yenimahalle Evinde yapılacak. Bunun yanında kadınlar için sanat, kültür ve sağlık gibi konularda eğitici seminerler de düzenlenecek. Siyasetin kamplaşma üzerine kurulu olduğu bir dönemde barışı, sevgiyi hakim kılmak için çalışıyoruz. Şentepe ‘ye yatırımlarımız sürüyor. Burç mahallesi pazar yerinin ihalesini yakın zamanda yapacağız. Mahallemize çok güzel bir tesis kazandıracağız. Yeni bir sağlık ocağı, etüd merkezi, kafeterya, hanımlar için Yenimek kursları ve yeni bir pazar yerini barındıran bu tesis 50 milyon’a yakın bütçeyle yapılacak ve Şentepelilerin hizmetine sunulacak. Bunun yanında Gündoğan Parkını baştan aşağı yenileyeceğiz. Şentepe’nin en büyük parkı olacak. 4 bin çalışanımızla gece gündüz demeden Yenimahalle’ye hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Günü kurtarmak değil ileriye dönük hizmet sunuyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a Şentepe’ye yaptığı yatırımlardan ötürü teşekkür eden mahalle muhtarı Kaya Şahin “Mahallemizin ihtiyaçlarının giderilmesi açısından ne zaman kendisi ziyaret etsem, Fethi Başkan elinden gelen tüm desteği verdi. Yenimahalle Belediyesi, mahallemize yüzme havuzu, sağlık ocağı, 6 adet park ve şimdide Yenimahalle Evi kazandırdı. Yapılan bu hizmetler için Fethi Yaşar’a şükranlarımı sunuyorum. Başkanımız günü kurtarmak için değil ileriye dönük hizmet sunuyor” dedi.