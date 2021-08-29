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Bariyerlere çarpan işçi servisi devrildi: 7 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bariyerlere çarpan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Bariyerlere çarpan işçi servisi devrildi: 7 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 41 P 6039 plakalı işçi minibüsü yan yoldan Ankara İstikametine girmek istedi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 7 kişiyi, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürerek tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapanan D-100 Karayolu üzerinde araç kuyrukları oluştu. Devrilen minibüsün kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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