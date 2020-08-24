  • BIST 1.113
  • Altın 459,415
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6628
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü; Meltem öldü, kardeşi ağır yaralı

Bursa’da, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Meltem Duygulu (24) yaşamını yitirdi, kardeşi Damla Duygulu (20) ise ağır yaralandı.
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü; Meltem öldü, kardeşi ağır yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir yolu Orhangazi Karsak Gişeleri yakınında meydana geldi. Bursa’dan İstanbul’a giden Meltem Duygulu yönetimindeki 34 CYL 435 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Meltem ve yanındaki kardeşi Damla Duygulu sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Damla Duygulu’yu sıkıştığı otomobilden ağır yaralı çıkardı. Duygulu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Meltem Duygulu’nun ise hayatını kaybettiği belirledi. İtfaiyeciler, otomobilde sıkışan kardeşlerden Meltem Duygulu’nun cansız bedenini 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarabildi. Meltem Duygulu’nun cesedi, cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda sorumluluk jandarmada olacak24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:03
  • Sarıyer'de kadın sürücü ile erkek sürü birbirlerine girdi24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:02
  • Çakarlı maganda yakalandı: Trafikte aracın önünü kesip bıçaklamıştı sürücüsünü24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:41
  • Adana'da orman yangını: 800 haneli 6 köy boşaltıldı24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:37
  • 50 araç kül oldu: Yangın felaketi24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:32
  • Giresun'dan acı haber! Can kaybı yükseliyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:28
  • Üç ülkede büyük felaket: Binin üzerinde ölü var24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:26
  • Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması: 22 gözaltı24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:21
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:14
  • Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti