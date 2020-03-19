Barnır kimdir? Who is Barnier

Michel Bernard Barnier 1978-1993 yıllarında Savoie milletvekilliği yaptı. 1982-1999 yılları arasında Savoie Genel Konseyi başkanlığı yaptı. 1993-1995 yıllarında Édouard Balladur Hükümeti'nde Çevre Bakanlığı, Alain Juppé hükümetlerinde Avrupa İşleri Bakanlığı görevinde bulundu. Barnier 1995 senato seçimleri ardından bir ay (bakan olduğu için) ve 1997-1999 yıllarında Savoie Senatörlüğü yaptı.
Barnier 1999-2004 yıllarında Avrupa Komisyonu Bölgesel Politikalardan sorumlu Komiserliği, 2004-2005 3. Jean-Pierre Raffarin Hükümetinde yıllarında Dışişleri Bakanlığı, François Fillon hükümetinde ise 2007-2009 yıllarında Tarım Bakanlığı yapmış ve 2009 Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda tekrar Avrupa Parlamentosu milletvekilliğine seçilmiştir.
Barnır kimdir? Michel Barnier kim?
Barnır 2010-2014 yıllarında Avrupa Komisyonu'nda İç Pazar ve Hizmetler komiserliği görevini yürütmüştür. 2014 yılında Danıştay üyeliğine geri dönmüştür.
Barnır kimdir? Michel Barnier kim?
Şubat 2015'te, Avrupa Komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker'in güvenlik sorunları ve savunmadan sorumlu özel danışmanı olmuştur. Barnır Temmuz 2016 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla ilgili dosya üzerine Avrupa Komisyonu'nun başmüzakerecisi olarak atanmış ve 1 Ekim 2016'da göreve başlamıştır.
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