  • BIST 1.147
  • Altın 476,372
  • Dolar 7,7419
  • Euro 9,0805
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Baro seçimleri ve TBB genel kurulu ertelenecek

Baro seçimleri ile TBB genel kurulu, İçişleri Bakanlığının, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklere 1 Aralık'a kadar izin verilmemesine yönelik genelgesi kapsamında ertelenecek.
Baro seçimleri ve TBB genel kurulu ertelenecek

Baro seçimleri ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) genel kurulu, İçişleri Bakanlığının, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklere 1 Aralık'a kadar izin verilmemesine yönelik genelgesi kapsamında ertelenecek.

Sağlık Bakanlığının önerisi, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan, bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelenmesine yönelik genelge baro seçimlerini de etkileyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, genelge kapsamına baro seçimleri ve TBB genel kurulu da giriyor.

Bu kapsamda, çoklu baro düzenlemesini getiren 7249 sayılı Kanun uyarınca bu ayın ilk haftası gerçekleştirilmesi gereken baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri yapılamayacak.

Delege seçimlerinin yapılamaması nedeniyle de aralık ayında olması planlanan Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri de gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu02 Ekim 2020 Cuma 11:20
  • Görevden uzaklaştırılan Kars Belediye Başkanı Bilgen'in yerine Kars Valisi Öksüz görevlendirildi02 Ekim 2020 Cuma 10:40
  • Reyhanlı Barajı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak02 Ekim 2020 Cuma 10:40
  • Dev kaya parçaları, Oltu- Artvin yolunu ulaşıma kapattı02 Ekim 2020 Cuma 10:38
  • İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi02 Ekim 2020 Cuma 10:28
  • MSB: Milli Mutabakat Hükümeti'ne desteğimiz devam edecek02 Ekim 2020 Cuma 10:28
  • Bakan Selçuk: 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 186,8 milyon lira kaynak aktarıldı02 Ekim 2020 Cuma 10:27
  • Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı02 Ekim 2020 Cuma 10:19
  • Azerbaycan Büyükelçisi: Topraklarımızı işgalden kendimiz azat edeceğiz02 Ekim 2020 Cuma 10:18
  • Doğu Akdeniz sahillerindeki tehlike: Denizler plastik çorbasına dönüşecek02 Ekim 2020 Cuma 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti