  • BIST 119.250
  • Altın 398,133
  • Dolar 6,8511
  • Euro 7,8107
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 29 °C
»

Barolar, kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanamayacak

Türkiye Barolar Birliğince, baroların kuruluşunda kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanmasının yasak olduğu bildirildi.
Barolar, kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanamayacak

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamada, 7249 sayılı "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikle, "Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırır." hükmü getirildiği hatırlatıldı. 

Kanunda yapılan değişiklik sürecinde, Türk Patent ve Marka Kurumu'na çoklu baro düzenlemesiyle ilgili birden fazla isim başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, baroların farklı isimleri kullanmaları ve tescil ettirmelerinin yasak olduğu, bu konuda TBB Başkanlığınca Türk Patent ve Marka Kurumu'na resmi yazıyla bilgi verildiği kaydedildi.

Baroların tescilinin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değil, yine kanuna göre TBB tarafından yapılacağı aktarılan açıklamada, "Kuruluşu tamamlanmayan baronun tescili de mümkün değildir. Kanun uyarınca baroların kuruluşunda kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanması yasaklanmıştır." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 'Ayasofya' protokolü imzalandı16 Temmuz 2020 Perşembe 12:45
  • Skandal görüntülerle ilgili harekete geçildi! 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı16 Temmuz 2020 Perşembe 11:58
  • Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü16 Temmuz 2020 Perşembe 11:49
  • Türk arıcılar, pandemi sürecinde dünyada bal üretiminin azalmasını fırsata çevirebilir16 Temmuz 2020 Perşembe 11:48
  • Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı16 Temmuz 2020 Perşembe 11:43
  • Biçerdöver denetimleri yılda 30 bin ton buğday kaybını önlüyor16 Temmuz 2020 Perşembe 11:43
  • 'Futbolda şike' davası yeniden görülmeye başlandı16 Temmuz 2020 Perşembe 11:42
  • Erken evlilik mağdurları af bekliyor16 Temmuz 2020 Perşembe 11:21
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ayasofya Camii itina ile korunacaktır16 Temmuz 2020 Perşembe 11:10
  • Mardin'de bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu16 Temmuz 2020 Perşembe 10:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti