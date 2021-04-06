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Barselona'da Kovid-19'a yakalanan Toprak Razgatlıoğlu: Kendimi izole ettim, hafif şekilde atlatıyorum

İspanya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın testlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'da izole durumda bulunduğunu belirtti.
Barselona'da Kovid-19'a yakalanan Toprak Razgatlıoğlu: Kendimi izole ettim, hafif şekilde atlatıyorum

İspanya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın testlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, öncelikle 'geçmiş olsun' dilekleriniz için herkese teşekkür ediyorum. Barselona'da 6. günüm. Kendimi izole ettim, hafif şekilde atlatıyorum. En kısa sürede Türkiye'ye dönmenin hayalini kuruyorum. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum, en kısa sürede görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun 1 Nisan'da yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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