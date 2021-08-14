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Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi

AFAD, sel felaketinin yaşandığı Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.
Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1025, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinde 511 afetzedenin tahliye edildiği belirtildi.

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