  • BIST 119.196
  • Altın 314,968
  • Dolar 6,0829
  • Euro 6,5622
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -3 °C
»

Bartın'da fabrika yangını

Bartın’da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda yangın çıktı.İl ve ilçe belediyelerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bartın'da fabrika yangını

Edinilen bilgilere göre, Bartın’ın Kurtköy mevkisinde bulunan organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı. İlk olarak Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, söndürme çalışmaları başarılı olmayınca, olay yerine Ulus ilçesi, Abdipaşa ve Kozcağız beldeleriyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinden de takviye ekipler gönderildi.

Karabük ilinden de köpük takviyesinin sağlandığı yangın nedeniyle, gece gökyüzünü adeta duman bulutu kapladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba harcadığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında ambulanslar da olay yerinde hazır bekletiliyor. Diğer yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili kesin bilgiye ulaşılamazken, bölgede yapılan kaynak çalışması sırasında çıktığı iddia edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölü sayısı 2120 ye çıktı20 Şubat 2020 Perşembe 07:21
  • Bahoz Erdal'ın koruması olan terörist teslim oldu20 Şubat 2020 Perşembe 07:19
  • "İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak"20 Şubat 2020 Perşembe 07:18
  • İstanbul'a yağış uyarısı!20 Şubat 2020 Perşembe 07:17
  • Pentagon'dan İdlib açıklaması20 Şubat 2020 Perşembe 07:15
  • Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı20 Şubat 2020 Perşembe 07:14
  • Bartın'da fabrika yangını20 Şubat 2020 Perşembe 07:13
  • Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu20 Şubat 2020 Perşembe 07:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş dünyasına Özbekistan çağrısı19 Şubat 2020 Çarşamba 19:25
  • Osman Kavala tutuklandı19 Şubat 2020 Çarşamba 18:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti