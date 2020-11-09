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Bartın’da gönüllü karantina; 'Bize 14 gün yeter' kampanyası başlatıldı

BARTIN Valisi Sinan Güner, Bartın’da her gün koronavirüs vakalarının 100’ün üzerine çıktığını, kent genelinde “Bize 14 gün yeter” sloganıyla gönüllü karantina başlattıklarını söyledi.
Bartın’da gönüllü karantina; 'Bize 14 gün yeter' kampanyası başlatıldı

Kentte koronavirüs vakalarının mart ayındaki rakamların üzerine çıkması nedeniyle Bartın Valiliği tarafından “Bize 14 Gün Yeter” sloganıyla gönüllü karantina kampanyası başlatıldı. Günlük vaka sayılarında ciddi artış olduğunu söyleyen Vali Güner, “Şu anda günlük vaka sayılarımız 100’ün üzerinde seyretmektedir. Bunun için de bizler, kendi motivasyonumuzun artması için gönüllü karantina kampanyası başlatıyoruz. Vatandaşların bulunduğu her yerde 14 gün yeter kelimesini kafasına girmesini sağlamak için bütün kurumlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla ortak çalışma yaparak, bunu hayata geçireceğiz. Hatta okullarda bir dersi buna ayırarak, ailelere de ulaşmış olacağımızı düşünüyoruz. Eğer işiniz yoksa evden çıkmayın, maske, mesafe ve hijyene dikkat edin. Bu kampanyayı şimdi bütün iletişim kanallarını kullanarak, vatandaşlarımıza aktarmaya çalışacağız.” dedi.

MEMURLARIN İL DIŞINA ÇIKMASI YASAK

Şu anda kentetteki vaka sayılarının artışta olması nedeniyle başka önlemlerde aldıklarını açıklayan Vali Güner, “Durumun şu anda çok ciddi olduğunu söyleyebiliriz, örneğin şu anda İstanbul’daki vaka artışını görüyoruz. Bizde oradaki derneklerle görüşerek bir süre gelmemelerini istedik. Öte yandan il genelindeki bizim sorumluluğumuzda bulunan bütün devlet dairelerinde çalışanların il dışına çıkışını yasakladık. Zorunlu hallerde il dışına çıkacak görevlimiz olursa, onu da dönüşte 7 gün karantina altına alacağız. Bu il dışı yasağının vatandaş olarak uygulamak konusunda ise sayın Cumhurbaşkanımız ve Bilim Kurulu'nun kararlarıyla olur. Bu konuda bizim bir şey söylememiz yanlış olur” diye konuştu.

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