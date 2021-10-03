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Bartın'da Korkunç Kaza

Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Bartın'da Korkunç Kaza

Bartın-Ankara kara yolunda MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüs, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve partili Murat Sevilmiş hayatını kaybetti.

Yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve 16 kişi de ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, Belediye Başkanı Cemal Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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