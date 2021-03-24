  • BIST 1.389
  • Altın 445,568
  • Dolar 8,0105
  • Euro 9,4725
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
SON DAKİKACANLI- AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi gerçekleştiriliyor
»

Bartın'da üretilen rengarenk sosyete şekerleri Avrupa'daki çocukların damağını tatlandırıyor

Almanya'da uzun yıllar gıda firmalarında çalıştıktan sonra memleketi Bartın'da fabrika kuran iş adamı, bu yıl ilk çeyrekte Avrupa ülkelerine 2 milyon sosyete şekeri ihraç etti.
Bartın'da üretilen rengarenk sosyete şekerleri Avrupa'daki çocukların damağını tatlandırıyor

Bartın'da kurduğu fabrikada sosyete şekeri üretimi yapan iş adamı Oktay Sarıal, bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa ülkelerine 2 milyon sosyete şekeri ihraç etti.

Yaklaşık 20 yıl önce Almanya'ya giden evli ve iki çocuk babası Oktay Sarıal, burada bir süre gıda firmalarında çalıştıktan sonra kendi firmasını kurdu.

Kısa sürede işlerini büyütmeyi başaran Sarıal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'daki iş adamlarına yönelik yatırım çağrısı üzerine 2 yıl önce memleketi Bartın'da fabrika kurdu.

Fabrikada 27'si kadın 31 kişiye istihdam sağlayan Sarıal, salgına rağmen ürettiği sosyete şekerlerini geçen yıl Almanya, Hollanda, İngiltere, Yunanistan ve Belçika'ya ihraç ederek ülke ekonomisine yaklaşık 4 milyon lira katkı sağladı.

Bu yılın ilk çeyreğinde de yurt dışına gönderdiği siparişlerden 2,5 milyon lira gelir elde eden Sarıal, pazar payını artırarak üretimini sürdürüyor.

"Yolumuza hızlı şekilde devam ediyoruz"
İş adamı Oktay Sarıal, AA muhabirine, geçen yıl yaklaşık 3 milyon adet şeker satmayı başardıklarını, bu nedenle hedeflerini daha da büyüterek yola devam etmeye karar verdiklerini anlattı.

Salgın sürecinde olmalarına rağmen işlerinin iyi gittiğini vurgulayan Sarıal, "Yeni yılın ilk çeyreğinde pandemi süreci olmasına rağmen 1,5 milyona yakın sipariş aldık ve 1 milyon adedini teslim ettik. Yurt dışında anlaşmalı şirketlerimiz var. Tırlar geliyor, yüklemeyi yapıyoruz ve mührünü vuruyoruz. Hangi ülkeye gidecekse yola çıkıyor. Anlaştığımız şirketler bizden ilk olarak numune istiyor. Numuneleri gönderiyoruz ve onların isteklerine göre de yapıyoruz. Yolumuza hızlı şekilde devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Kadın istihdamına önem veriyoruz"
Fabrikalarında kadın istihdamına büyük önem verdiklerini dile getiren Sarıal, "Bünyemizde 31 kişi çalışmakta. Bu çalışan arkadaşlarımızın 27'si bayan. Sosyal ve çalışma hayatına katılımları inancını taşıdığımız için bayan personel sayımızı artırarak yolumuza devam ettik. Pazar payımızı artırarak hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıal, rengarenk görünümüyle dikkati çeken sosyete şekerlerinin, kazanlarda 165 derecede kaynatılarak mermer tezgahın üzerine döküldüğünü, daha sonra renklendirme, kesim ve paketleme işlemi yapılıp satışa hazır hale getirildiğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurt dışındaki gemi adamlarının belge geçerlilik süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı24 Mart 2021 Çarşamba 09:28
  • Borsada açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak24 Mart 2021 Çarşamba 09:27
  • Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı24 Mart 2021 Çarşamba 09:27
  • Uluslararası Sana Havalimanı'nın uçuşlara kapalı tutulmasından doğan zarar 3,5 milyar dolar24 Mart 2021 Çarşamba 09:26
  • Intel'den 20 milyar dolarlık iki yeni 'çip fabrikası' yatırımı24 Mart 2021 Çarşamba 09:26
  • IMF, 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsis etmeyi planlıyor24 Mart 2021 Çarşamba 09:25
  • Lübnan'da enflasyon nedeniyle bir poşet ekmeğin fiyatı 3 bin Lübnan lirasına yükseldi24 Mart 2021 Çarşamba 09:25
  • Bartın'da üretilen rengarenk sosyete şekerleri Avrupa'daki çocukların damağını tatlandırıyor24 Mart 2021 Çarşamba 09:24
  • Merkez Bankası Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşecek23 Mart 2021 Salı 13:36
  • Türk narenciyesi eylül-şubat döneminde en fazla Rusya'ya satıldı23 Mart 2021 Salı 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti