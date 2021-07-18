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Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle araç girişine kapatıldı

Bartın'ın mavi bayraklı plaja sahip İnkumu tatil beldesi, yerli ve yabancı turist yoğunluğu nedeniyle araç girişine kapatıldı.
Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle araç girişine kapatıldı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 3 kilometrelik sahil şeridi bulunan İnkumu tatil beldesi, Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının tamamen dolduğu belde, araç girişine kapatıldı.

Bartın Limanı yol ayrımında yolu dubalarla kapatan jandarma ve polis ekipleri, beldede park alanı kalmadığı yönünde uyardıkları sürücülerden geri dönmelerini istedi.

Bunun üzerine çok sayıda araç, uygulama noktasından geri döndü.

Sahile gitmek isteyen tatilciler, araçlarını Bartın Limanı yol ayrımında park ederek, Bartın Belediyesi özel halk otobüsleriyle beldeye ulaşabiliyor.
"Yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz"
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, İnkumu tatil beldesinde ciddi tatilci yoğunluğu yaşandığını, tüm otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının dolduğunu bildirdi.

Valiliğin bayram tatili öncesi aldığı karara istinaden yoğunluk nedeniyle beldeye araç girişlerinin yasaklandığını aktaran Akın, "Beldeye gitmek isteyenler, özel halk otobüsleriyle sevk ediliyor. 24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık. Cankurtaran hizmetimizin yanında zabıta ve temizlik işleri ekiplerimizin sayısını çoğalttık. Bu yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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