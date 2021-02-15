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Barty Avustralya Açık'ta son 8'e kaldı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, çeyrek finale yükseldi.
Barty Avustralya Açık'ta son 8'e kaldı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günündeki tekler maçları sona erdi.

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Barty, klasmanın 57 numarası Shelby Rogers'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Barty'nin rakibinin belli olduğu karşılaşmada ise 25 numaralı seribaşı Karolina Muchova, 18 numaralı seribaşı Elise Mertens'i 2-0 (7-6, 7-5) mağlup ederek kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıktı.

Berrettini turnuvadan çekildi
Erkeklerin 5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 4. turdaki rakibi 9 numaralı seribaşı Matteo Berrettini'nin karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle maçtan çekilmesiyle son 8 arasına girdi.

2019 yarı finalisti Tsitsipas böylece 2009 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

Djokovic ve Halep korta çıkacak
Avustralya Açık'ta yarın çeyrek final maçları oynanacak. Erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 18 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile Aslan Karatsev karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Simona Halep, 10 numaralı seribaşı Serena Williams, 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka da Hsieh Su-wei ile mücadele edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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