Başak Cengiz’in İsmi Altındağ’da Yaşatılacak

İstanbul’da vahşice öldürülen Ankaralı Başak Cengiz'in adı, Altındağ'da bir kadın eğitim ve kültür merkezinde yaşatılacak.

Başak Cengiz unutulmayacak. İstanbul Ataşehir'de uğradığı hunharca saldırıda hayatını kaybeden Ankaralı mimar Başak Cengiz'in adı, Altındağ’da bir kadın eğitim ve kültür merkezinde yaşayacak. Cengiz’in uğradığı hain saldırının, tüm Türkiye gibi kendilerini de çok üzdüğünü söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Başak kızımızın ismini Altındağ’da ölümsüz kılacağız. Bundan böyle hatırası kalplerde, ismi ise Altındağ’da yaşayacak” dedi.

HEPİMİZİN ACISI

Cengiz'in Yenimahalle'de yaşayan ailesini de ziyaret ederek taziyelerini ileten Başkan Balcı, “Bu olay hepimizi derinden etkiledi. Ne üzücü bir kayıptır ki, Mimar Başak Cengiz kızımız daha 28 yaşındaydı, hayatının baharındaydı. Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, hepimizin acısı... Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, kederli ailesine ise sabırlar temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.