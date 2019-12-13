Başakşehir kazandı ve tarih yazdı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Alman ekibi Borussia Monchengladbach’ı 2-1 mağlup etti ve grubu 10 puanla lider tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başardı.