Başakşehir Şehir Hastanesi'nin adı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanesinin adının Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirlendiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

Bu tedbirler kapsamında Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yeni adı da belli oldu.

"PERŞEMBE GÜNÜ AÇIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin isminin "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'ni Perşembe günü açılacağını bildirerek, "Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile açıyoruz. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Çam bizi Sakura Japonya'yı temsil etmesini istedik." dedi.