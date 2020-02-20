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Başakşehir Sporting Lizbon'a mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında Başakşehir, Sporting Lizbon deplasmanından 3-1 yenik ayrıldı.
Başakşehir Sporting Lizbon'a mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sporting 3-1'lik skorla kazandı.

Sporting'in gollerini 3. dakikada Coates, 44. dakikada Sporar ve 51. dakikada Vİetto kaydetti.

Başakşehir'in umutlarını tekrar yeşerten golü ise 77. dakikada penaltıdan Edin Visca kaydetti.

Mücadelenin rövanşı, 27 Şubat Perşembe günü 20:55'te, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

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