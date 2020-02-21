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Başakşehir turu zora soktu

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 3-1 mağlup oldu.
Başakşehir turu zora soktu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Medipol Başakşehir 3-1 mağlup oldu.

İlk yarı
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

3. dakikada Sporting'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Demba Ba'nın hatasını iyi değerlendiren Coates, topu ağlara gönderdi: 1-0.

4. dakikada sol kanatta ani gelişen Sporting atağında ceza sahasında müsait durumda olan Bolasie, gelen ortada topa vuramadı ve önemli bir pozisyonu kaçırdı.

6. dakikada sağ kanattan atak yapan ev sahibi takımda, ceza sahası içinde topla buluşan Sporar'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

15. dakikada ev sahibi takım ilk önce Cabral ardından Battaglia ile ceza sahasında tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Kaleci Mert Günok art arda iki kurtarışla gole izin vermedi.

21. dakikada Başakşehir defansının uzaklaştıramadığı topla ceza sahasının sağ köşesinde buluşan Vietto'nun sert vuruşunda kaleci Mert uzanarak topu kornere gönderdi.

26. dakikada Vietto'nun ara pasında topla buluşan Sporar'ın vuruşunda direkten dönen topu Cabral ağlara gönderdi. VAR'a başvuran maçın hakemi, Sporar'ın pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü geçersiz saydı.

32. dakikada ara pasta topla buluşarak sol kanattan kale çizgisine kadar inen Vietto'nun vuruşunda kaleci Mert başarılı oldu.

44. dakikada sağ kanattan Ristovski'nin yaptığı ortada, ceza sahasında buluştuğu topu sol köşeden ağlara gönderen Sporar, Sporting'i 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 geride tamamladı.

İkinci yarı
51. dakikada Başakşehir defansında Caiçara'nın hatasında ceza sahasında kaptığı topu ağlara gönderen Vietto, takımı adına farkı 3'e çıkardı.

56. dakikada sol kanattan kale çizgisine kadar inen Demba Ba'nın yerden ortasında Sporting defansı kale önünde topu uzaklaştırdı. 

58. dakikada Başakşehir'in kendi yarı alanı içinde kaptırdığı topta 3'e 2 yakalayan Sporting'de ceza sahasında Sporar'ın pasında son anda müdahale eden kaleci Mert topu kornere gönderdi. 

60. dakikada Başakşehir'in sol kanattan atağında gelen ortada ceza sahasında Visca'nın şutunda kaleci Maximiano topu son anda uzanarak kornere gönderdi. Başakşehir, maçın başından bu yana ilk kez kaleyi bulan bir şut çekti.

75. dakikada Sporting ceza sahasında Neto'nun, kafa vuruşuna yükselen Demba Ba'yı düşürmesi sonrasında pozisyona yakın olan maçın hakemi Anthony Taylor tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 77. dakikada penaltıyı kullanan Visca topu ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi.

84. dakikada gelişen Sporting atağında ceza sahası dış çizgisine yakın bir noktadan Bolasie'nin sert vuruşunda top, üst direkten döndü.

90+1. dakikada gelişen Sporting atağında ceza sahası içinde topla buluşan Vietto'nun vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

90+3. dakikada ceza sahası dışından Vietto'nun sert vuruşunda kaleci Mert uçarak topu uzaklaştırmayı başardı.

Son 32 turunun ilk maçında Başakşehir, Sporting deplasmanından 3-1 yenik ayrıldı.

Rövanş maçı 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

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