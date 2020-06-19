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Başakşehir zirvede hata yapmadı

Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Başakşehir zirvede hata yapmadı

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında zirve yarışındaki Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı ve önemli bir virajı daha döndü.

Ankaragücü 12. dakikada Gerson Rodrigues'in penaltıdan attığı golle öne geçerken, Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 59. dakikada Aleksic ile 73. dakikada Edin Visca'dan geldi. Edin Visca, bu sezon 10 gol ve 12 asistlik bir performansa ulaştı ve Süper Lig'de çift haneli gol ve asist istatistiği yakalayan ilk oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 59 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Pandemi arasının ardından üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramayan Ankaragücü ise 24 puanla kümede kalma savaşında yara aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecekken, Ankaragücü ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

PUAN DURUMU

(59) Başakşehir
(56) Trabzonspor (1 maçı eksik)
(52) Sivasspor (1 maçı eksik)
(50) Galatasaray (1 maçı eksik)

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