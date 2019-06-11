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Başakşehir'de 3 ayrılık açıklandı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni teknik direktör Okan Buruk ile katıldığı imza töreninde üç futbolcunun ayrılığını duyurdu.
Başakşehir'de 3 ayrılık açıklandı

Göksel Gümüşdağ basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

Altıncı yılımızda kulüpte olan değişiklikler de var, değişmeyen şeyler de var. Değişmeyen şey istikrarımız. Yeni teknik direktörümüz Okan Buruk en büyük değişikliğimiz. Başakşehir hep hedefi zorlayan, çıtayı yükseğe çıkaran, son 2 sene şampiyonluğu zorlayan bir kulüp. Bu açıdan Okan hocanını işi zor. Ben kendisine Başakşehir ailesine hoşgeldiniz diyorum. Kendisin uzun yıllar, tanıdığım güvendiğim ve inandığım bir dostumdur. Başakşehir Futbol Kulübü, 20-25 gündür medyada takımın tamamının transfer olduğu haberleri var. Bunların yüzde 90'ı doğru değil. Başakşehir 5 yıldır kazandığı ezberi, 5 yıldır zorladığı zirveyi koruyacak ve daha yularıya çıkaracak. Başakşehir Kulübü'nden sözleşmesi bitenler dışında kimseyle yolları ayırmayı düşünmüyoruz. Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı gibi oyuncuların sözleşmesi bitti, hocamızla yaptığımız görüşme sonucunda onlarla devam etmeyi düşünmüyoruz.

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