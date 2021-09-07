Başakşehir’de 5 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

Başakşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu. Defterden kaleme kadar temel kırtasiye malzemelerinden oluşan çantalar, Başakşehir’deki 5 bin 500 öğrencinin yüzünü güldürdü.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul çağında çocukları olan ailelerin evlerine misafir olarak kırtasiye desteğinde bulundu.

HER YAŞ GRUBUNA ÖZEL ÇANTA

Anaokulundan liseye kadar tüm öğrenciler için özenle hazırlanan çantalar ekipler tarafından ailelere teslim edildi. Çocukların ihtiyaçlarına göre çantaların içerisinde defter, kalem, boya kalemi, kalemlik, silgi, kalemtıraş ve yapıştırıcıya kadar tüm temel ihtiyaçlar yer aldı.

5 BİN 500 ÖĞRENCİYE DESTEK SAĞLANDI

Anaokulu çocukları için de Başakşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm kahramanları Başakgiller baskılı kumbara ve ailelere anahtarlık hediye edildi. Eğitim desteği için 2 bin 500 haneyi ziyaret eden ekipler, ilçe genelinde 5 bin 500 öğreniciye kırtasiye çantalarını ulaştırdı.

BAŞKAN KARTOĞLU’NDAN MEKTUP VAR

Öte yandan Başkan Yasin Kartoğlu’nun her bir öğrencinin adına kaleme aldığı özel mektubu da belediye ekipleri tarafından ailelere teslim edildi. Başkan Kartoğlu, mektubunda, Kovid-19 salgını sebebiyle okullarından uzak kalan öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.