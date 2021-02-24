Başakşehir’de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekipte; Caiçara, Bolingoli ve Chadli’nin tedavilerine devam ederken, Ömer Ali Şahiner ve Mehmet Topal kondisyoner eşliğinde çalıştı. Deniz Türüç ve Edin Visca ise fizyoterapist eşliğinde saha ve salon çalışmaları gerçekleştirdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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