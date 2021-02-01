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Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri yer aldı. 

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı imza töreninde açıklamada bulunan Aykut Kocaman'ın Başakşehir Ailesi'nin bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirttiği aktarıldı. 

Başkan Gümüşdağ da Aykut Kocaman'ın Türkiye'nin en değerli teknik direktörlerinden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Tecrübesi ve birikimiyle Başakşehir Ailesi'ne çok katkısı olacağına inanıyorum. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde kupa kazanmaya alışkın, başarı odaklı bir teknik adam. Kurulduğu günden bu yana bilimsel çalışmalara önem veren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile yapay zeka ve teknolojiyi futbolla buluşturan Avrupa'daki sayılı teknik direktörlerden biri olan Aykut Kocaman'ın buluşmasının Türk futboluna değer katacağı düşüncesindeyim. Ligdeki sıralamamız ve takımımızdaki sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemde görevi devraldı. Şu anda kadromuzda yer alan 10 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Şanssız bir dönemden geçiyoruz ancak el birliğiyle yeniden ligde üst sıralara çıkarak kulübümüzü hak ettiği noktalara taşıyacağız. Bu hedefle elini taşın altına koyan Aykut Kocaman'a bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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