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Başakşehir'de işyerinde yangın

Başakşehir'de bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Başakşehir'de işyerinde yangın

İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ

Başakşehir'de bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yoğun duman çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangına müdahale etmeye gelen bir itfaiye aracı devrildi. 

Başakşehir Yaşar Doğu Bulvarı'nda bulunan ve yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda kurulu tekstil atölyesinde saat 10.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, bir itfaiye aracı devrildi.  İlk bilgilere göre yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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